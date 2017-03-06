Игрок "Кордовы" продает в интернете клубную амуницию

Полузащитник "Кордовы" Эстеве Монтерде стал известен на всю страну после того как на портале Wallapop опубликовал сообщение о продаже клубной атрибутики, информирует Marca. 21-летний футболист выложил на портале фотографию "абсолютно новой" олимпийки, которую он продает за 35 евро.
В клубе пояснили, что хавбек потерял спортивные штаны от комплекта клубной амуниции, позже докупив недостающий элемент в официальном магазине. Поскольку Монтерде не смог приобрести только спортивные штаны, он приобрел полный комплект, позже решив выставить купленную олимпийку на продажу. При этом сам футболист отказался комментировать эту историю.
salvador dali
бывшая баламошка
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баламошка
Будущий миллиардер.
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