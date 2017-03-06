Игрок "Кордовы" продает в интернете клубную амуницию

Полузащитник "Кордовы" Эстеве Монтерде стал известен на всю страну после того как на портале Wallapop опубликовал сообщение о продаже клубной атрибутики, информирует Marca. 21-летний футболист выложил на портале фотографию "абсолютно новой" олимпийки, которую он продает за 35 евро.

В клубе пояснили, что хавбек потерял спортивные штаны от комплекта клубной амуниции, позже докупив недостающий элемент в официальном магазине. Поскольку Монтерде не смог приобрести только спортивные штаны, он приобрел полный комплект, позже решив выставить купленную олимпийку на продажу. При этом сам футболист отказался комментировать эту историю.