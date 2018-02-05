Игрок "Эспаньола" - о конфликте с Юмтити: "Мое поведение никак нельзя назвать расистским"

Нападающий "Эспаньола" Серхио Гарсия прокомментировал обвинения в расистском оскорблении защитника "Барселоны" Самуэля Юмтити в матче 22-го тура чемпионата Испании (1:1). Ранее появилась информация о том, что форвард обозвал француза.

- Мое поведение никак нельзя назвать расистским, - цитирует Marca Гарсию. - Всем известно, что моя жена по национальности цыганка, а сам я вырос в районе, где можно было встретить людей любой расы. Мой шурин, с которым мы дружим, тоже американец африканского происхождения.