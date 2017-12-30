Игрок "Атлетико" подколол брата, выступающего за "Реал"

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез в ироничной манере поздравил своего брата Тео, играющего за "Реал", с Рождеством и Новым годом.

В своем поздравлении француз подчеркнул, что "Королевский клуб" находится на четвертом месте в чемпионате Испании, в то время как "матрасники" занимают вторую строчку.

– Во-первых, желаю тебе счастливого Рождества. Во-вторых, поздравляю тебя с Новым годом. В-третьих, надеюсь, что Санта приготовил для тебя много подарков. В-четвертых… четвертое… Четвертый – "Реал" Мадрид! – сказал Лукас Эрнандез.