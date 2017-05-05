Игрок "Атлетико" настроен на переход в "Реал", несмотря на предметный интерес "Барселоны"

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандез, выступающий на правах аренды за "Алавес", не намерен переходить в "Барселону". Согласно Marca, каталонский клуб уже договорился с "матрасниками" о трансфере футболиста, а самому игроку предложил контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро в год, но Эрнандез не хочет переезжать в Барселону, поскольку мечтает выступать за "Реал".

Ранее сообщалось о том, что летом "Королевский клуб" выкупит француза у "Атлетико" за прописанные в контракте 24 миллиона евро, но "индейцы" и агент футболиста пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать переход Эрнандеза в другую столичную команду. Тем не менее, согласно источнику, 19-летний игрок не намерен прислушиваться к своему окружению и будет ждать лета, чтобы присоединиться к "Реалу".