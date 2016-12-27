12:11 | ФУТБОЛ — Испания

IFHHS: Симеоне - лучший клубный тренер 2016 года, Сантуш - лучший тренер сборной

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Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) назвала лучших тренеров 2016 года. Лучшим наставником национальной команды признан Фернанду Сантуш, который выиграл Euro-2016 со сборной Португалии. Кроме того, в первой пятерке лучших в этой номинации - Ларс Лагербек (Исландия), Йоахим Лев (Германия), Крис Коулман (Уэльс) и Дидье Дешам (Франция).

Среди клубных тренеров лучшим стал наставник "Атлетико" Диего Симеоне. Второе место в этой номинации занял Зинедин Зидан ("Реал"), третье - Клаудио Раньери ("Лестер"), четвертое - Хосеп Гвардьола ("Бавария"/"Манчестер Сити"), пятое - Унаи Эмери ("Севилья"/"ПСЖ").

 

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