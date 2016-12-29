18:32 | ФУТБОЛ — Испания

IFFHS: Месси - лучший плеймейкер 2016 года

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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2016 года, сообщает пресс-служба организации. Аргентинец в этой номинации набрал 172 очка. Вторым стал его одноклубник по "Барселоне" Андрес Иньеста (66 очков), третьим - хавбек "Реала" Тони Кроос (45). Месут Езил из "Арсенала" занял четвертое место (39). Пятерку лучших замкнули Рияд Махрез из "Лестера" и Лука Модрич из "Реала" (по 36 очков).

С 2008 года в этой номинации восемь раз побеждали игроки "Барселоны" - Хави (4 раза), Иньеста (2) и Месси (2). Только однажды приз выиграл представитель "Реала" Тони Кроос - в 2014 году.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а как же Глушаков и Ерёменко?!

18:41

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