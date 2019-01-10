Ибаи Гомес вернулся в "Атлетик"

"Атлетик" объявил на своем официальном сайте о возвращении в свой состав полузащитника "Алавеса" Ибаи Гомеса.

Cумма трансфера составила 4 миллиона евро. Гомес уже играл в составе "львов" с 2010 по 2016 годы. В составе клуба из Бильбао он провел 100 матчей, в которых забил 13 голов.

В текущем сезоне Гомес сыграл в 19 поединках, в которых отличился три раза и еще дважды ассистировал своим партнерам.

На данный момент "Атлетик" занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Также команда из Бильбао сегодня сыграет первый матч 1/8 финала Кубка страны с "Севильей". Начало поединка в 21:30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.