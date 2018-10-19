Хулен Лопетеги: "Я совершенно спокоен"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги отметил, что спокоен, несмотря на неудовлетворительные результаты в последних матчах. Мадридцы не могут забить и победить на протяжении четырех последних встреч.

– Я совершенно спокоен и сосредоточен на своей работе, – цитирует AFP Лопетеги. – Чувствую себя хорошо и остаюсь тренером "Реала". Я понимаю, что тут максимальные требования, но нужно жить со взлетами и падениями до конца сезона. Нужно работать и работать. Необходимо сосредоточиться на игре и не отвлекаться на комментарии со стороны, какие-то серии без голов.