Хулен Лопетеги: "Вратарская конкуренция в "Реале" будет огромной, но для нас это хорошо"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги рассказал, что он думает о конкуренции между вратарями команды.

- Выбор вратаря? Нет магической формулы. Мы должны решать это каждую неделю, - цитирует Goal.com ответ специалиста на вопрос о выборе между Тибо Куртуа и Кейлором Навасом. Будем смотреть, кто лучший в каждый конкретный момент. У нас есть два великолепных вратаря, и остальные тоже хороши. Но, конечно, это два голкипера топ-уровня и мы постараемся распоряжаться ими грамотно. Конкуренция будет огромной, но для команды это хорошо.

Также в первой команде "Реала" находятся вратари Кико Касилья, Люка Зидан и Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что Лунин может уйти в аренду, а Касилья - покинуть клуб.