16:40 | Футбол — Испания

Хулен Лопетеги: "Тренер всегда несет ответственность за плохое, но никогда - за хорошее"

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Главный тренер "Реала"  Хулен Лопетеги перед матчем 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" заявил, что его футболистам предстоит игра против очень энергичной команды.

- "Алавес" проводит чудесный сезон, - приводит слова Лопетеги Football Espana. - Нас ждет напряженная игра против очень энергичной команды. Я ожидаю максимальной отдачи от своих игроков. Сейчас в "Реале" очень много травм, но это совпадение. Тренер всегда несет ответственность за плохое, но никогда - за хорошее. 

"Реал" занимает 2-е место в чемпионате Испании после семи туров, имея в активе 14 очков.

Алавес - Реал

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