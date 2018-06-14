Хулен Лопетеги: "Сегодня – самый счастливый день в моей жизни"

Хулен Лопетеги признался, что день, когда его официально представили в качестве нового главного тренера "Реала" стал самым счастливым в его жизни. Во вторник, 12 июня, было объявлено о назначении тренером "сливочных", а в среду – о том, что он покидает сборную Испании.

- Вчера был самый грустный день в моей жизни с момента смерти моей матери, но сегодняшний – самый счастливый, - приводит Marca слова Лопетеги. - Я надеюсь не быть слишком эмоциональным, но я хочу поблагодарить президента (Флорентино Переса. – Прим. "СЭ") и "Реал" за доверие и возможность, которую я принимаю с гордостью. Я осознаю, в какой клуб я пришел и какие здесь высокие требования. Я и моя команда постараемся отдать все в борьбе за то, чтобы занять самые высокие позиции в истории клуба.

Отметим, что Лопетеги уже работал в система Королевского клуба. В 2008-2009 годах он возглавлял одну из резервных команд "Реала" "Кастилью".