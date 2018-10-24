Хулен Лопетеги: "Реал" поедет на "Камп Ноу" с большими амбициями"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги рассказал, что оптимистично настроен на матч 10-го тура ла лиги с "Барселоной". Он также добавил, что мадридский клуб поедет на "Камп Ноу" с большими амбициями.

- "Реалу" сейчас тяжело даются голы, - приводит Football Espana слова Лопетеги. - Но мы должны продолжать побеждать. Мы думаем о подготовке к воскресной игре, это очень важно. Мы поедем на "Камп Ноу" с большими амбициями. Мы хотим побеждать и показывать хорошую игру.

Матч пройдет в воскресенье, 28 октября,на стадионе "Камп Ноу". Начало - в 18:15 по московскому времени. Напомним, что встречу пропустит Лионель Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

После 9 туров "Барселона" занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 18 очков, "Реал" с 14-ю баллами на 7-й строчке.

Все о чемпионате Испании - здесь