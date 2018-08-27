Хулен Лопетеги: "Реал" обыграл "Жирону" благодаря характеру"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги - о матче с "Жироной" (4:1) во втором туре чемпионата Испании.

- Больше всего в этом матче хотелось бы выделить менталитет команды, - цитирует тренера Football Espana. - Игра началась для нас непросто. "Жирона" удачно контратаковала через (Кристиана) Порту. Они открыли счет и чуть не забили второй мяч, но мы отыгрались благодаря характеру и психологии - без этого в ла лиге никуда. По ситуации с Кейлором Навасом и Тибо Куртуа: у нас есть два хороших вратаря. Если считать Кико Касилью, то три. Эта ситуация вынуждает принимать решения и создает проблемы. Мы будем принимать решение каждый раз. Сегодня я выбрал Кейлора, и он сыграл хорошо. У нас великолепная конкуренция на вратарской позиции, и это делает команду сильнее. Посмотрим, что будет дальше. В первом тайме кое-что нам неплохо удалось, но пропустили слишком много контратак. Во втором тайме при счете 2:1 мы успокоились. Что касается замены Марселу, то она была сделана для того, чтобы укрепить левый фланг. "Жирона" - очень организованная команда, их футболисты давно играют вместе. Их тренер Эусебио Сакристан также знает толк в контроле мяча. Доказательством может служить то, что они чуть не повели 2:0.