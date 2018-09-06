Хулен Лопетеги: "Потеря Роналду не повлияет на величие "Реала"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что потеря нападающего Криштиану Роналду не повлияет на команду. 33-летний португалец этим летом перешел в "Ювентус", подписав 4-летний контракт.

- Бэйл и Бензема тренируются с большим энтузиазмом, - цитирует Лопетеги Cadena Ser. - В этом они похожи на детей. У них появилась дополнительная мотивация к совершенствованию. "Реал" - великая команда, потеря Роналду не повлияет на наше состояние.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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