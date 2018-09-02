Хулен Лопетеги: "Почему бы Бензема не стать лучшим бомбардиром?"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги отметил, что не менял игру форварда Карима Бензема. Француз снова стал забивать, и в матче чемпионата Испании с "Леганесом" (4:1) оформил дубль.

– Мы хорошо сыграли, немного запутались, когда соперник сравнял счет, начали торопиться, но второй тайм провели отлично, – цитирует AS Лопетеги. – Бензема я не переделывал. Он всегда был отличным игроком. Просто получил больше уверенности. Он помогает команде и будет это делать. Почему бы ему не стать лучшим бомбардиром? Почему он не может забить 30 или 40 мячей? Самое главное – это команда. Голы вытекают из общекомандной работы.