Хулен Лопетеги: "Одобряю использование ВАР, хотя и не считаю ее совершенной"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что одобряет использование системы видеопомощи арбитрам. Он также добавил, что рад за хавбека "королевского клуба" Луку Модрича, который в понедельник был признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

- ВАР - хорошая вещь, - цитирует Лопетеги Marca. - Она не является совершенной, но я одобряю ее использование. Лука Модрич стал лучшим игроком? Счастлив, что игрок из моей команды выиграл этот приз.

Лопетеги возглавялет "Реал" с 14 июня 2018 года. Контракт 52-летнего испанца с мадридским клубом рассчитан на 3 года.

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