Хулен Лопетеги: "Неймар и Мбаппе? Мне нравятся Бэйл, Бензема и Васкес"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что не собирается обсуждать возможные трансферы нападающих "ПСЖ" Неймара и Кильяна Мбаппе.

- Интерес к Неймару и Мбаппе? Я не буду говорить об игроках, которые не являются частью моей команды, это было бы неуважительно, - цитирует Лопетеги портал Goal. - Мне нравятся Гарет Бэйл, Карим Бензема и Лукас Васкес. Неймар и Мбаппе - фантастические игроки, но я не уделяю им внимание, поскольку они не в моей команде.

Лопетеги возглавил "Реал" 14 июня 2018 года, заключив с "королевским клубом" трехлетний контракт.

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