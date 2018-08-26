Хулен Лопетеги: "Мы еще не решили, как будем использовать вратарей"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги перед матчем второго тура чемпионата Испании с "Жироной" признался, что пока не определился с вратарским вопросом. Журналисты поинтересовались у него, кто будет играть в ближайших матчах - Кейлор Навас или Тибо Куртуа.

В первом туре место в воротах занял Навас. Кроме того, в команде есть еще три вратаря - Кико Касилья, Андрей Лунин и Люка Зидан.

- Мы еще не решили точно, что будем делать. У нас есть два хороших вратаря. Один прибыл чуть позже остальных, - цитирует тренера Goal.com. - Мы будем решать в зависимости от того, как они будут выглядеть. Какое бы решение мы не приняли, оно будет подходящим, потому что это два хороших игрока. Скоро у нас будет очень много матчей, так что все вратари смогут играть.

Матч "Жирона" - "Реал" начнется в 23.15 по московскому времени.