Хулен Лопетеги: "К поражению "Реала" от "Севильи" привел ряд обстоятельств"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после поражения от "Севильи" (0:3) в 6-м туре чемпионата Испании отметил, что команда не смогла оказать давление на соперника.

- Мы провели плохую игру с хорошим началом, хотя идея была сильно давить на соперника, - приводит Marca слова Лопетеги. - "Севилья" показала хороший уровень. Во втором тайме действовали лучше, но было поздно. Должны поздравить соперника.

Не думаю, что поражение связано с настроем. Есть ряд обостоятельств, которые привели к поражению. В чемпионате такое случается, а у нас на горизонте "Атлетико".