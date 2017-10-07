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00:50 | Футбол — Испания

Хулен Лопетеги: "Испания в отборе ЧМ смогла сосредоточиться на спорте"


Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что отборочный турнир чемпионата мира-2018 дался его команде непросто, несмотря на досрочный выход в финальную стадию. В девяти матчах испанцы потеряли только 2 очка и пробились на ЧМ-2018.

На днях в СМИ сообщили, что два защитника сборной Испании Жерар Пике и Серхио Рамос поссорились из-за позиции по референдуму о независимости Каталонии. Пике подвергся обструкции со стороны испанских фанатов в матче отборочного турнира против Албании (3:0).

- Это был довольно сложный отбор. В нашей группе была Италия, которая выбила нас на прошлом Евро, - цитирует официальный Твиттер сборной Испании Лопетеги. - Наша главная заслуга - мы смогли сосредоточиться на спорте. Нужно всегда мыслить позитивно. Если на красивой картине вы видите только маленькую пылинку, вы упускаете общий вид.

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