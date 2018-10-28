Хулен Лопетеги: "Чувствую в себе силы продолжить работу с "Реалом"

Главный тренер "Реала " Хулен Лопетеги - о поражении от "Барселоны" (1:5) в матче десятого тура чемпионата Испании.

- Я разочарован. Но у нас есть силы, и это только октябрь, - цитирует тренера Marca. - Все еще можно изменить. Я верю в этих игроков, и я чувствую в себе силы продолжить работу с командой. Тяжело так проигрывать на "Камп Ноу". Это жестокое поражение. У нас был шанс все изменить. Во втором тайме мы играли гораздо лучше, но гол Суареса сделал счет 3:1 и положил конец нашим надеждам. Результат не отображает ход игры. Конечно, ответственность всегда лежит на тренере. Но мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Уверен, что в конце сезона "Реал" будет праздновать.

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