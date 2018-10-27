Хулен Лопетеги: "Что будет после класико? Надеюсь, буду дышать"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги поделился своими ожиданиями от матча чемпионата Испании против "Барселоны". Специалиста спросили, что будет с ним после класико.

- Надеюсь, что буду дышать. Не думаю, что умру, - цитирует Marca Лопетеги. - Все мы на 100 процентов заряжены энергией, мои 100 процентов направлены на команду.

Месси? Мы сосредоточены на своей игре, думая, как использовать свои преимущества. В любом случае нам необходимо будет хорошо обороняться, неважно, есть игрок в составе соперника или нет.