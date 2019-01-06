Худшая команда чемпионата Испании "Уэска" прервала беспроигрышную серию "Бетиса"

"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 встреч без поражений во всех турнирах.
"Уэска" идет на последнем месте в турнирной таблице, а "Бетис" - на 6-м.
Чемпионат Испании
18-й тур
"Уэска" - "Бетис" - 2:1 (0:0)
Голы: Санабрия, 55 - с пенальти (0:1). Феррейро, 73 (1:1). Ривера, 79 (2:1).
"Уэска": Сантамария, Эчейта (Авила, 59), Пулидо, Инсуа Бланко, Акапо, Мирамон, Мойсес Гомес, Ривера, Мелеро (Гальяр, 66), Феррейро, Кучо (Састре, 85).
"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Феддаль (Гуардадо, 59), Манди, Хави Гарсия, Каналес, Виллиам Карвалью, Тельо, Санабрия, Лорен Морон (Ло Сельсо, 59), Франсис Герреро (Хоакин, 81).
Предупреждения: Феддаль, 8. Кучо, 41. Эчейта, 45. Франсис Герреро, 78. Мойсес Гомес, 85.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
5 января. Уэска. Стадион "Эль Алькорас".