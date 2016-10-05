08:11 | ФУТБОЛ — Испания

Хуанфран надеется на возвращение в сборную Испании

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Защитник "Атлетико" Хуанфран намерен усердно работать на тренировках, чтобы вернуться в сборную Испании. 31-летний игрок, который еще не получал вызова в национальную команду от нового главного тренера Хулена Лопетеги, уверен, что специалист знает о его способностях.

- Главный тренер и все остальные знают, что я буду полезен для сборной, если получу вызов, и если не буду вызван, - приводит Marca слова Хуанфрана. - Я намерен выкладываться на сто процентов. Уверен, что когда-нибудь вернусь в состав национальной команды.

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