Хуанфран надеется на возвращение в сборную Испании

Защитник "Атлетико" Хуанфран намерен усердно работать на тренировках, чтобы вернуться в сборную Испании. 31-летний игрок, который еще не получал вызова в национальную команду от нового главного тренера Хулена Лопетеги, уверен, что специалист знает о его способностях.

- Главный тренер и все остальные знают, что я буду полезен для сборной, если получу вызов, и если не буду вызван, - приводит Marca слова Хуанфрана. - Я намерен выкладываться на сто процентов. Уверен, что когда-нибудь вернусь в состав национальной команды.