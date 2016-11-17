Хуанфран: "Гризманн сказал мне, что сможет сыграть с "Реалом"

Защитник "Атлетико" Хуанфран рассказал, что нападающий команды Антуан Гризманн готов принять участие в 12-м туре чемпионата Испании, в котором "матрасники" сыграют с "Реалом". Французский форвард получил повреждение в игре за национальную команду, поэтому его участие в предстоящей встрече находится под вопросом.

– Сегодня утром я разговаривал с Антуаном, – цитирует Marca Хуанфрана. – Он сказал, что сможет сыграть против "Реала". Это будет последнее мадридское дерби на "Висенте Кальдерон", поскольку со следующего сезона мы переезжаем на другую арену. Это будет особенный день, и мы настраиваемся только на победу.