Хуанде Рамос: "Победа над "Депортиво" для "Малаги" была бы важнее, чем добытая ничья с "Барселоной"

Главный тренер "Малаги" Хуанде Рамос в преддверии игры 13-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" отметил, что команде необходимо набрать три очка в этой встрече. Экс-наставник ЦСКА подчеркнул, что победный результат в предстоящей игре стоит дороже, чем гостевая ничья в предыдущем туре в матче с "Барселоной" (0:0).

– Обыграть "Депортиво" важнее, чем сыграть вничью с "Барселоной", – цитирует Marca Рамоса. – Безусловно, статус предыдущего и предстоящего матчей отличается, сейчас мы будем играть дома. Несмотря на то, что в матче с каталонцами у нас удалили двух футболистов, мы смогли выстоять и заработать важное очко. Но куда важнее успешно сыграть против прямого конкурента.