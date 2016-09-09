Христо Стоичков: "Позор, что с такими деньгами "Реал" стал чемпионом лишь 7 раз за 25 лет"

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков в очередной раз раскритиковал "Реал". По мнению болгарского футболиста, мадридцы не могут грамотно распорядиться своими финансами и становились чемпионами только в те сезоны, когда сдавала "Барса".
- Позор, что с такими деньгами "Реал" стал чемпионом только 7 раз за последние 25 лет, и то в те сезоны, когда у Месси и компании дела не ладились, - цитиурет El Mundo Deportivo Стоичкова.
Platinum1991
ХРИСТО СТОИЧКОВ: "ПОЗОР...??? Позора нет! Вот вам ПРИМЕР того, что НЕ ДЕНЬГИ всё решают! А Христо Стоичков считает, что только деньги делают чемпионами команду "Реал"! Деньги это только часть футбола! Они помогают футболу расти и развиваться, а чемпионами становятся БЛАГОДАРЯ мастерству и за ДЕНЬГИ это футбольное мастерство КУПИТЬ НЕ ВОЗМОЖНО!!! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! Вот и надо больше работать на тренировках, чтобы становиться ЧЕМПИОНАМИ!
11:23
arno11
Тупоголовый представитель обиженного на всё и вся завистливого народа критикует Реал Мадрид. 7 Титулов Чемпиона Испании (т.е. в среднем чаще чем раз в 4 года) и 5 побед в Лиге Чемпионов за 25 лет недостаточно для представителя Болгарии, самым крупным клубным достижением которой была случайная победа ЦСКА (София) над Ливерпулем в 1/4 Кубка Чемпионов 35 лет назад. Посмотрели бы на себя лучше. Реал- "позор", а победа над Люксембургом дома на третьей добавленной минуте предмет для гордости, что ли?
11:08
aravir
Общая мысль у него правильная, но и бред он спорол. Месси разве 25 лет за Барселону играет?
10:48