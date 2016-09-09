Христо Стоичков: "Позор, что с такими деньгами "Реал" стал чемпионом лишь 7 раз за 25 лет"

Бывший нападающий "Барселоны" Христо Стоичков в очередной раз раскритиковал "Реал". По мнению болгарского футболиста, мадридцы не могут грамотно распорядиться своими финансами и становились чемпионами только в те сезоны, когда сдавала "Барса".

- Позор, что с такими деньгами "Реал" стал чемпионом только 7 раз за последние 25 лет, и то в те сезоны, когда у Месси и компании дела не ладились, - цитиурет El Mundo Deportivo Стоичкова.