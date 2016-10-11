Христо Стоичков: "Никто ничего не говорил, когда Пике играл за сборную с травмами"

Бывший игрок "Барселоны" Христо Стоичков поддержал защитника команды Жерара Пике, который подвергся критике после матча отборочного турнира ЧМ-2018 Испании с Албанией (2:0). Поводом для критики игрока, выступавшего за независимость Каталонии, стали отрезанные рукава футболки, где якобы должны были находиться цвета испанского флага.

– Я всецело на стороне Пике, – заявил в эфире Cadena Cope Стоичков. – Как часто он играл за сборную с травмами или кровотечениями? И никто ничего не говорил. А теперь он отрезал рукава… Это глупости все. Посмотрим, когда у Испании появится еще один защитник такого уровня.