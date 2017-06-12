Христо Стоичков: "Месси сравнивают с Ди Стефано, Роналду - с Месси. Это о многом говорит"

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков посетил редакцию "СЭ". Он считает, что лидер сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду не сможет достичь уровня Лионеля Месси из "Барселоны".
– Вы всегда говорите, что Месси лучше Криштиану Роналду. А чем именно?
– Месси – безоговорочно номер один, он всегда играет на команду, – сказал Стоичков. – Сумасшедшая техника, интеллект, а еще Месси – не эгоист, что очень важно. Люди сравнивают Месси с Ди Стефано, Пеле, Кройфом. А вот Роналду сравнивают с Месси. Это о многом говорит. Но никогда он не будет таким, как Месси. И "Реал" никогда не будет так же играть, как "Барселона".
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Йохан Кройф
- Альфредо Ди Стефано
- Пеле
- Христо Стоичков
Почти
Как бы не было, Роналду достоин уважения за то , что не позволил пропасьти между Месси и всеми остальными принять апокалиптические размеры. Конечно , мы живем в эпоху великого мастера и этот период навсегда останется за ним.Всякие сравнения забудутся.И это так. Помню во времена Марадоны были футболисты не хуже Роналду . Зико , Сократес , Руммениге , Платини , Далглиш , Гуллит , Ван Бастен , Маттеус.... Но время расставила все на свои места. Та эпоха останется в истории как эпоха Марадоны. Воемя пройдет.Месси как величайший талант останется номером один. Роналду будут помнить как отличного бомбардира. Игру онине вел. В самый элитный клуб , куда входят Пеле , Ди Стефано , Круифф и может быть Платини Роналду вход закрыт. При всем уважении к спортсмену Криштиану Роналду. Уровень почти близкий.Но все же ниже. Не хочу этим обидеть Роналду ( он сам знает наверное ) , а тем более его фанатов . Но истина всегда берет верх. Эта эпоха Месси .
17:30
баламошка
Месси сравнивают с Давыдовым - это о многом говорит)
16:59