Христо Стоичков: "Месси сравнивают с Ди Стефано, Роналду - с Месси. Это о многом говорит"

Легендарный болгарский футболист Христо Стоичков посетил редакцию "СЭ". Он считает, что лидер сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду не сможет достичь уровня Лионеля Месси из "Барселоны".

– Вы всегда говорите, что Месси лучше Криштиану Роналду. А чем именно?

– Месси – безоговорочно номер один, он всегда играет на команду, – сказал Стоичков. – Сумасшедшая техника, интеллект, а еще Месси – не эгоист, что очень важно. Люди сравнивают Месси с Ди Стефано, Пеле, Кройфом. А вот Роналду сравнивают с Месси. Это о многом говорит. Но никогда он не будет таким, как Месси. И "Реал" никогда не будет так же играть, как "Барселона".

Полное интервью Христо Стоичкова