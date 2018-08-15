Христо Стоичков: "Без Месси сборная Аргентины может не выигрывать несколько лет"

Бывший игрок "Барселоны" Христо Стоичков считает, что у сборной Аргентины без Лионеля Месси печальные перспективы. Ранее появилась информация, что Месси как минимум до конца года не будет играть за сборную.

– Мы должны понимать, как устроен аргентинский футбол, – цитирует A Bola Стоичкова. – Они хотят зависеть от Месси или от 22 других игроков? Это очень легко. Но разница в том, что без Месси эта сборная может не выигрывать несколько лет.

Месси определяет состав сборной? Это ложь, которую кто-то специально придумал. Аргентинцы даже не знают Месси. Они его видят, конечно, но не знают. А я очень хорошо его знаю и могу гарантировать, что он на такое не способен.