Хосеп Мария Бартомеу: "В случае независимости Каталонии, клуб и болельщики должны решить, в какой лиге выступать "Барселоне"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что результаты референдума о независимости Каталонии могут повлиять на судьбу команды. По его словам, в случае провозглашения независимости, клуб и болельщики должны будут выбрать лигу, в которой необходимо выступать сине-гранатовые.

- В случае провозглашения независимости Каталонии клуб и его болельщики должны будут решить, в какой лиге играть "Барселоне", - приводит клубная пресс-служба слова Бартомеу.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум, на котором 90 процентов высказались за независимость региона от Испании. В Мадриде не признали факт проведения плебисцита. Несмотря на это, власти Каталонии собираются объявить об отделении.