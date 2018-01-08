Хосеп Мария Бартомеу: "В Коутинью были заинтересованы и другие клубы"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил радость по поводу подписания контракта с полузащитником Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в каталонский клуб из "Ливерпуля" за 160 миллионов евро (40 миллионов из которых – бонусы).

– Это очень волнительный момент, – приводит sport.es слова Бартомеу, сказанные им на презентации игрока. – Все знают, что мы пытались подписать Коутинью прошлым летом. Это было нелегко. Коутинью был счастлив присоединиться к нам. Наши усилия и терпение сыграли решающую роль. Мы можем быть довольны тем, что одна из звезд мирового футбола пришла в "Барселону". В Коутинью были заинтересованы и другие клубы, но он сам хотел присоединиться к нашему проекту.

Саге конец. Коутинью - самый дорогой игрок в истории "Барселоны"