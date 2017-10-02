Хосеп Мария Бартомеу: "Решение провести матч без зрителей стало одним из самых трудных"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что решение о проведении матча 7-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (3:0) без зрителей стало одним из самых трудных для него. Вчера в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. "Барселона" хотела перенести встречу из-за угрозы провокаций и беспорядков, однако получила отказ от Профессиональной футбольной лиги Испании. В итоге руководители каталонского клуба приняли решение провести матч без зрителей.

- Мы прекрасно понимаем, что многие болельщики хотели, чтобы матч был вообще отменен, - цитирует Бартомеу пресс-служба клуба. - Хочу сказать, что это было одним из самых сложных решений, которое я когда- либо принимал в качестве президента клуба. Мы очень серьезно думали о переносе встречи, но Профессиональная футбольная лига Испании не одобрила нашу просьбу.



