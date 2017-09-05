Хосеп Мария Бартомеу: "ПСЖ" и "Манчестер Сити" разрушают трансферный рынок"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что продажа Неймара в "ПСЖ" заставила каталонцев увеличить сумму отступных в контрактах футболистов. Бразилец перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро. В связи с этим в контракте Усмана Дембеле, который был куплен у дортмундской "Боруссии", указана клаусула в размере 400 миллионов.
- Чему научила история с Неймаром? Нам необходимо повысить сумму отступных в контрактах футболистов, - цитирует Sport Бартомеу. - Сейчас есть раздутый трансферный рынок, который исходит не из футбола, а откуда-то еще. Наше решение: улучшить академию, увеличить доходы и работу с УЕФА, ФИФА и Ассоциацией европейских клубов, чтобы fair play имел силу. Не должно быть такого, чтобы деньги, которые поступают не из футбола, поступали в футбольную индустрию.
Имею ли я в виду Катар? Да, а еще Абу-Даби. У них есть два клуба – "ПСЖ" и "Манчестер Сити", которые разрушают рынок. Если "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Реал" или "Арсенал" покупают игрока, то есть уверенность, что эти деньги получено от футбола. Но
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10:41
HAZELSAMARA
Может быть, заодно стоит ликвидировать институт футбольных агентов, чтобы дела футболиста вёл исключительно его клуб?
10:33
Жорик Вартанов
так зачем отступные увеличивать??? это же и есть раздувание
10:21
Склифосовский Н. В.
А раздутые деньги от якобы телевизионных прав в Англии это якобы футбольные деньги.
10:16
Склифосовский Н. В.
Когда покупали Неймара по мутной схемы это все ок, а как обиделди мышку написали в норку, так вопим грябют, без ножа режут.
10:14