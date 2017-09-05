Хосеп Мария Бартомеу: "ПСЖ" и "Манчестер Сити" разрушают трансферный рынок"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что продажа Неймара в "ПСЖ" заставила каталонцев увеличить сумму отступных в контрактах футболистов. Бразилец перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро. В связи с этим в контракте Усмана Дембеле, который был куплен у дортмундской "Боруссии", указана клаусула в размере 400 миллионов.

- Чему научила история с Неймаром? Нам необходимо повысить сумму отступных в контрактах футболистов, - цитирует Sport Бартомеу. - Сейчас есть раздутый трансферный рынок, который исходит не из футбола, а откуда-то еще. Наше решение: улучшить академию, увеличить доходы и работу с УЕФА, ФИФА и Ассоциацией европейских клубов, чтобы fair play имел силу. Не должно быть такого, чтобы деньги, которые поступают не из футбола, поступали в футбольную индустрию.

Имею ли я в виду Катар? Да, а еще Абу-Даби. У них есть два клуба – "ПСЖ" и "Манчестер Сити", которые разрушают рынок. Если "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Реал" или "Арсенал" покупают игрока, то есть уверенность, что эти деньги получено от футбола. Но