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09:53 | Футбол — Испания

Хосеп Мария Бартомеу: "ПСЖ" и "Манчестер Сити" разрушают трансферный рынок"

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что продажа Неймара в "ПСЖ" заставила каталонцев увеличить сумму отступных в контрактах футболистов. Бразилец перешел в парижский клуб за 222 миллиона евро. В связи с этим в контракте Усмана Дембеле, который был куплен у дортмундской "Боруссии", указана клаусула в размере 400 миллионов.

- Чему научила история с Неймаром? Нам необходимо повысить сумму отступных в контрактах футболистов, - цитирует Sport Бартомеу. - Сейчас есть раздутый трансферный рынок, который исходит не из футбола, а откуда-то еще. Наше решение: улучшить академию, увеличить доходы и работу с УЕФА, ФИФА и Ассоциацией европейских клубов, чтобы fair play имел силуНе должно быть такого, чтобы деньги, которые поступают не из футбола, поступали в футбольную индустрию.

Имею ли я в виду Катар? Да, а еще Абу-Даби. У них есть два клуба – "ПСЖ" и "Манчестер Сити", которые разрушают рынок. Если "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Реал" или "Арсенал" покупают игрока, то есть уверенность, что эти деньги получено от футбола. Но 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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10:41

HAZELSAMARA

Может быть, заодно стоит ликвидировать институт футбольных агентов, чтобы дела футболиста вёл исключительно его клуб?

10:33

Жорик Вартанов

так зачем отступные увеличивать??? это же и есть раздувание

10:21

Склифосовский Н. В.

А раздутые деньги от якобы телевизионных прав в Англии это якобы футбольные деньги.

10:16

Склифосовский Н. В.

Когда покупали Неймара по мутной схемы это все ок, а как обиделди мышку написали в норку, так вопим грябют, без ножа режут.

10:14