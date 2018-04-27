Хосеп Мария Бартомеу: "Отставка Вальверде - абсолютная ложь"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что информация об увольнении Эрнесто Вальверде – не более чем слухи. По его словам, клуб полностью доволен специалистом.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может прекратить сотрудничество с Вальверде по окончании сезона, так как команда вылетела из Лиги чемпионов от "Ромы" (4:1, 0:3) на стадии 1/4 финала.

– Эти слухи – абсолютная ложь. Мы полностью довольны тренером. Это его проект. Мы даже не поднимали тему отставки. Если кто-то и обсуждал это, то точно не в клубе и не в руководстве. Поражение от "Ромы" – это плохо, но ни у кого в руководстве нет сомнений в отношении Вальверде, – приводит слова Бартомеу El Larguero.