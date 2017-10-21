Хосеп Мария Бартомеу: "Не позволим использовать "Барселону" как щит"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не будет участвовать в политических играх вокруг судьбы Каталонии. Напомним, что сегодня правительство Испании может временно лишить Каталонию автономии из-за позиции по поводу независимости региона, в связи с чем в Барселоне могут возникнуть волнения.

– Никто не может усомниться в приверженности "Барселоны" каталонскому сообществу, – цитирует A Bola Бартомеу. – Наша позиция – не проявление слабости. Мы просим о диалоге и взаимном уважении. "Камп Ноу" всегда будет территорией свободы выражения. Мы не допустим, чтобы нас использовали как щит. Руководство клуба всегда будет защищать интересы "Барселоны". Мы не поставим под угрозу жизнеспособность клуба, поэтому продолжим играть в чемпионате Испании.