Хосеп Мария Бартомеу: "Месси должен каждый год получать "Золотой мяч"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу уверен, что нападающий его команды Лионель Месси должен получать "Золотые мячи" каждый год. По итогам 2016 года премия досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду.

– "Золотой мяч" каждый год должен доставаться Месси, – цитирует AFP Бартомеу. – Это самый лучший игрок в истории футбола. Когда он закончит карьеру, его достижения останутся на долгие годы. Конечно, есть и другие хорошие игроки. Но Месси – лучший. В этом нет сомнений.