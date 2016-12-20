22:35 20 декабря | ФУТБОЛ — Испания

Хосеп Мария Бартомеу: "Месси должен каждый год получать "Золотой мяч"

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу уверен, что нападающий его команды Лионель Месси должен получать "Золотые мячи" каждый год. По итогам 2016 года премия досталась форварду "Реала" Криштиану Роналду.

– "Золотой мяч" каждый год должен доставаться Месси, – цитирует AFP Бартомеу. – Это самый лучший игрок в истории футбола. Когда он закончит карьеру, его достижения останутся на долгие годы. Конечно, есть и другие хорошие игроки. Но Месси – лучший. В этом нет сомнений.

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