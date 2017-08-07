15:29 7 августа | Футбол — Испания

Хосеп Мария Бартомеу: "Манера ухода Неймара оказалась не самой лучшей"

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что не удивлен уходом нападающего Неймара в "ПСЖ". По его словам, бразилец поступил не в духе каталонского клуба.

– Неймар хотел уйти, – цитирует A Bola Бартомеу. – Но манера ухода оказалась не самой лучшей. Игроки "Барселоны" так не поступают. Месси – пример игрока, чье поведение для нас образцовое, он лоялен и верен команде. Этого мы ждем от наших футболистов. Мы ждали, что Неймар уйдет, поэтому увеличили сумму отступных до 222 миллионов евро. Эти деньги помогут нам в будущем.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lokofanat

Бартоломеу теперь выглядит, как окончательный клоун. Сперва втирал всему миру, что Неймар никуда не уйдет, а теперь, оказывается, он этого даже ждал :)

15:47 7 августа