Хосеп Мария Бартомеу: "Контракт Месси подписан его отцом"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что нападающий Лионель Месси продлил контракт с клубом. Ранее в СМИ появилась информация о том, что аргентинец может покинуть клуб на правах свободного агента.

- Контракт Месси? Все согласовано и подписано, - цитирует Sport Бартомеу. - Существует три контракта. Один - с Фондом Месси, который подписан с президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, подписанный отцом футболиста, который является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.

Когда Лионель приедет из сборной, мы сделаем официальную фотограф-сессию. Контракт действительно подписан еще в июне, а именно 30 июня, в тот же день, когда он женился. Поэтому никаких проблем нет.