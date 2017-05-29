Хосеп Мария Бартомеу: "Как новый тренер "Барселоны" Вальверде будет представлен в четверг"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу отметил, что новый главный тренер команды Эрнесто Вальверде обладает всем необходимым для достижения успеха. По словам руководителя, в качестве наставника "Барселоны" он будет представлен в четверг.

– Вальверде обладает умениями, правильным суждением, знаниями и опытом, – цитирует Бартомеу пресс-служба клуба. – Он продвигает молодых игроков и идет по пути "Барселоны". – Он трудолюбив и фанат технологий в тренировках и во время матчей. Как новый тренер он будет представлен в четверг.