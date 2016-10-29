Хосеп Мария Бартомеу: "Барселону" не могут обыграть на поле, поэтому пытаются сделать это вне его"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что глава Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас поступил неподобающим образом, раскритиковав игроков каталонцев за действия во время матча 9-го тура ла лиги с "Валенсией" (3:2). По его словам, таким образом, на каталонский клуб оказывается давление.

- Хочу начать свою речь с упоминания нападок со стороны Хавьера Тебаса и дисциплинарного комитета, - приводит Sport.es слова Бартомеу. - Это может служить примером тому, как нельзя поступать. "Барселона" не потерпит нападок в свой адрес.

Мы устали от всяческих кампаний, которые демонстрируют искаженную информацию, и не намерены молчать. Сине-гранатовых не могут обыграть на футбольном поле, поэтому пытаются сделать это вне его пределов.