15:57 | ФУТБОЛ — Испания

Хосеп Мария Бартомеу: "Барселону" не могут обыграть на поле, поэтому пытаются сделать это вне его"

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что глава Профессиональной футбольной лиги Испании Хавьер Тебас поступил неподобающим образом, раскритиковав игроков каталонцев за действия во время матча 9-го тура ла лиги с "Валенсией" (3:2). По его словам, таким образом, на каталонский клуб оказывается давление.

- Хочу начать свою речь с упоминания нападок со стороны Хавьера Тебаса и дисциплинарного комитета, - приводит Sport.es слова Бартомеу. - Это может служить примером тому, как нельзя поступать. "Барселона" не потерпит нападок в свой адрес.

Мы устали от всяческих кампаний, которые демонстрируют искаженную информацию, и не намерены молчать. Сине-гранатовых не могут обыграть на футбольном поле, поэтому пытаются сделать это вне его пределов.

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