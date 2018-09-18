Хосеп Мария Бартомеу: "Барселона" пока не может удовлетворить запросы Ракитича"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу признался, что пока клуб не готов удовлетворить запросы полузащитника Ивана Ракитича. Ранее хорват заявил, что отклонил предложение "ПСЖ", намекнув, что ждет поощрения от каталонского клуба.

– В этом сезоне мы не можем выполнить запрос, который сделал Ракитич, – цитирует Onda Cero Бартомеу. – Это все требует оценки, которая состоится к следующему сезону, когда мы будем понимать финансовую, административную и спортивную обстановку.

Контракт 30-летнего Ракитича с "Барселоной" рассчитан до 2021 года.