08:23 | ФУТБОЛ — Испания

Хосеп Мария Бартомеу: "Барселона" не обладает безграничными ресурсами для передпописания контрактов"

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Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не может подписывать новые контракты с игроками, не думая о своих финансовых возможностях. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продлить соглашения с нападающим Луисом Суаресом, полузащитником Иваном Ракитичем и вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

- Агенты должны понимать, что "Барселона" не обладает безграничными ресурсами, - приводит Marca слова Бартомеу. - Мы не можем любой ценой подписывать новые контракты с игроками. Нам необходимо делать это, с мыслью о том, что клуб должен твердо стоять на ногах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rbluecat

Передпописание - это что, стесняюсь спросить? Сначала по маленькому на контракт, што ле? Всех корректоров сократили уже?

08:55

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