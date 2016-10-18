Хосеп Мария Бартомеу: "Барселона" не обладает безграничными ресурсами для передпописания контрактов"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу подчеркнул, что клуб не может подписывать новые контракты с игроками, не думая о своих финансовых возможностях. Ранее сообщалось, что каталонцы намерены продлить соглашения с нападающим Луисом Суаресом, полузащитником Иваном Ракитичем и вратарем Марком-Андре тер Штегеном.

- Агенты должны понимать, что "Барселона" не обладает безграничными ресурсами, - приводит Marca слова Бартомеу. - Мы не можем любой ценой подписывать новые контракты с игроками. Нам необходимо делать это, с мыслью о том, что клуб должен твердо стоять на ногах.