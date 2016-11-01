Хосеп Мария Бартомеу: "Английские команды - главный соперник клубов Испании в борьбе за спонсоров"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу посетовал на то, что стало сложнее искать спонсоров, так как везде работают представители клубов чемпионата Англии. По его мнению, с любыми инвесторами за пределами Испании англичане уже провели или ведут переговоры.

- Премьер-лига с ее доходами теперь главный соперник Испании в борьбе за спонсоров, - цитирует Telegraph Бартомеу. - Когда мы обращаем наш взор за границу в поисках инвесторов или для продажи телевизионных прав, то представители премьер-лиги уже там и ведут переговоры.