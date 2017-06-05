Хосеп Гвардьола: "С Зиданом мы похожи разве что прическами"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что его можно сравнить с наставником "Реала" Зинедином Зиданом только по прическам. Испанец поздравил "Реал" с завоеванием Лиги чемпионов, но подчеркнул, что "Барселона" обязательно составит конкуренцию мадридцам.

- С Зиданом мы похожи разве что прическами, - приводит Marca слова Гвардьолы. - Он отличный тренер, а игроком был друго уровня по сравнению со мной. Я рад за него, Зидан проделал хорошую работу. Поздравляю "Реал", они заслуженно победили в Лиге чемпионов. Но я скажу, что "Барса" всегда возвращается! Вальверде - отличный выбор клуба.