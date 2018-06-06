Хосеп Гвардьола об уходе Зидана из "Реала": "Я не выигрывал три Лиги чемпионов подряд, не могу судить о причинах"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что не может наверняка знать причин, по которым Зинедин Зидан покинул "Реал". Француз ушел с поста главного тренера "сливочных" в конце мая после третьей подряд победы в Лиге чемпионов.

- Почему ушел Зидан? Когда я покидал "Барселону" (в 2012 году. - Прим. "СЭ"), мы не выигрывали три Лиги чемпионов подряд, поэтому я не могу судить о причинах, - приводит Marca слова Зидана. - Тренеры часто уходят из клубов из-за плохих результатов, поэтому то, что сделал Зидан, необычно. Похожи ли мы? Если говорить про отсутствие волос на голове, то да, к нашему общему сожалению. А вообще Зидан ушел примерно так же, как и Луис Энрике (возглавлял каталонцев с 2014 по 2017 годы. - Прим. "СЭ"), который выиграл с "Барселоной" много трофеев как игрок и тренер.

Напомним, что Зидан руководил "сливочными" с 2016 года.