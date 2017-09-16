Хосеп Гвардьола: "Никто не может сравниться с Месси"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола считает, что сейчас рано сравнивать нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси. По его словам, аргентинец обладает особым талантом.

– Никто не может сравниться с Месси, – цитирует AFP Гвардьолу. – Он забивает 60-70 голов за сезон, отличается в больших матчах. Он играет каждые три дня и никогда не получает травмы. Месси полностью контролирует свое тело. Мбаппе? Возможно, он дорастет до этого. Это отличный игрок, который станет выдающимся. Но давайте посмотрим, какая у него будет карьера.