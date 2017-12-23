Хосеп Гвардьола: "Барселона" лучше "Реала", но в класико может произойти что угодно"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии класико отметил, что в последнее время "Барселона" была лучше "Реала". Он также добавил, что в матче может произойти что угодно.

– С точки зрения очков между командами большое расстояние, в последнее время "Барселона" была лучше "Реала", – приводит Sport.es слова Гвардьолы. – Но я не думаю, что в очном матче будет видна разница между командами. В класико может произойти что угодно. Это две топ-команды, я в этом не сомневаюсь.

Встреча "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 декабря, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

После 16 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий четвертым "Реал" на 11 очков.

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