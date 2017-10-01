Хосеп Гвардьола: "Барселона" - "Лас-Пальмас"? Если играть, то играть не за закрытыми дверями"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола отметил, что игру 7-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" (3:0) не стоило проводить. Напомним, что проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходила без зрителей. За несколько часов до встречи появилась информация, что матч будет отменен из-за беспорядков в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

– Испанское правительство должно ответить на поставленные вопросы, – цитирует Marca Гвардьолу. – Почему мы не учимся демократии у англичан? Всем ведь понятно, что Каталония хочет стать независимой. Испания будет скрывать правду, но происходящее освещают мировые СМИ, поэтому все видят, что происходит на самом деле. Людей, которые пришли просто проголосовать, избивали представители Национальной гвардии.

Испанцы думают, что мы не любим Испанию, но Испания – это великолепная страна! Литература, спорт, города... Но нужно понять, что есть другие люди, которые хотят определить свое будущее.

Матч "Барселоны"? Я бы не стал его проводить. Если играть, то играть не за закрытыми дверями.

Трансляция матча "Барселона" – "Лас-Пальмас" //

Матч "Барселона" – "Лас-Пальмас" без зрителей из-за референдума. LIVE!