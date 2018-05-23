Хосеп Бартомеу: "В Вальверде никогда не сомневались"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку главному тренеру каталонского клуба Эрнесто Вальверде. Комментируя поражение от "Ромы" на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, он заявил о том, что команде удалось справиться с этой неудачей и завоевать два трофея в Испании.

– Мы не сомневаемся в Вальверде, много о нем знаем и уважаем выбранный им путь, – цитирует функционера испанское издание Sport, – Он является идеальным тренером для "Барселоны" и обладает умом, умением читать игру, а также способностью менять динамику команды.

Вальверде возглавил "Барселону" в мае 2017 года и выиграл с ней прошедший чемпионат Испании, а также кубок.